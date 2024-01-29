Первый канал: ISU примет решение по командному турниру фигуристов на ОИ 7 февраля

Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по медалям командного турнира Олимпиады 2022 года 7 февраля.

В эфире Первого канала сообщили, что вердикт вынесут на заседании совета организации в Пекине.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее сообщалось, что Энберт поддержал Валиеву после решения CAS о её дисквалификации.