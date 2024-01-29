Энберт поддержал Валиеву после решения CAS о дисквалификации фигуристки

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать россиянку Камилу Валиеву.

«Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года… Сложно что-то конкретное сказать по поводу этого дела, так как всё проходило в закрытом формате. Но я точно могу сказать, что Камила — одна из самых талантливых спортсменок, которых я знаю.

Уверен, что все её заслуги, невероятное катание, четверные прыжки, её медали — это всё благодаря титаническому труду, который она вложила в каждую тренировку. Камила, мы с тобой», — написал Энберт в Telegram-канале.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что CAS устроил показательную порку России из-за дела Валиевой.