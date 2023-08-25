«Не доверяют даже CAS»: сборная США попросила допустить своего представителя на слушания по делу Валиевой

Олимпийская сборная США по фигурному катанию направила в Спортивный арбитражный суд (CAS) письмо с просьбой допустить своего представителя на закрытые слушания по делу Камилы Валиевой, которые состоятся в конце сентября. По мнению американцев, это может «повысить доверие общественности» к окончательному вердикту и олимпийскому движению в целом. Как отметила юрист Анна Анцелиович, присутствие в суде заинтересованной стороны может оказать психологическое давление на арбитров. При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что это вряд ли повлияет на ход процесса.

Олимпийская сборная США по фигурному катанию написала письмо на имя генерального секретаря Спортивного арбитражного суда (CAS) Матьё Риба с призывом допустить по одному представителю от их коллектива, а также от сборных Канады и Японии к закрытым слушаниям по делу Камилы Валиевой.

«Это придаст нам, спортсменам, большую уверенность и понимание процесса, а также может повысить доверие общественности к окончательному решению и олимпийскому движению в целом», — говорится в документе.

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Его подписали все атлеты, принимавшие участие в командном турнире на Играх в Пекине: Нэйтан Чен, Винсент Чжоу, Карен Чен, Алекса Книрим, Брэндон Фрейзер, Мэдисон Хаббел, Закари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

Американцы заняли на соревнованиях второе место, проиграв России с Валиевой в составе. Японцы оказались третьими, а канадцы — четвёртыми. На следующий день стало известно, что в допинг-пробе Камилы от 25 декабря 2021 года обнаружен триметазидин.

С одной стороны, желание фигуристов присутствовать на процессе вполне понятно. Дело россиянки очень затянулось, и всем уже хочется поскорее поставить в нём точку. Кроме того, в ситуации с Камилой до сих пор очень много вопросов, поэтому, по мнению трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, сборная США в данном случае просто защищает свои права.

«С Игр в Пекине в командных соревнованиях спортсмены получили только коробочки от медалей, потому что этот результат пока не утверждён. В зависимости от вердикта по делу Валиевой и будут определять, кто какую медаль получит. Сборная США защищает свои права. Это нормально — запросить место для своего представителя», — приводит слова депутата Госдумы Sport24.

Однако, по мнению юриста Анны Анцелиович, присутствие наблюдателей от третьих стран нежелательно, поскольку может оказать психологическое давление на арбитров.

«Сторона США заявляется на процесс в качестве наблюдателя. В этом случае юридически на ход процесса они никак повлиять не могут. Заявлять ходатайства, представлять позицию, запрашивать свидетелей может только сторона процесса. Они, насколько мы знаем, стороной не заявлены. Но психологическое давление на арбитров может быть оказано. Понимание, что сторона, заинтересованная в определённом исходе, наблюдает, конспектирует каждый шаг, вносит определённый дискомфорт», — объяснила Анцелиович в разговоре с РИА Новости.

Как отметила юрист, если по этому вопросу не будет единогласного решения сторон процесса, всё останется на усмотрение судей.

«Логика, почему сторона США попросила присутствие представителя, понятна, но арбитры могут усмотреть в этом попытку оказания на них давления и не согласиться», — добавила Анцелиович.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова также увидела в желании американцев присутствовать на слушаниях попытку оказать влияние на CAS.

«В первую очередь сборная США — заинтересованная сторона, для них крайне важно довести это дело до конца. Я считаю, что CAS, который всегда считался независимым судом в вынесении своих решений по спортсменам, не должен допускать их на слушания. В конце концов, не просто так до сих пор не разглашаются имена арбитров, хотя панель уже давно сформирована», — сказала Журова ТАСС.

В свою очередь, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова удивилась письму сборной США. По её мнению, это означает, что американцы не доверяют даже CAS.

«Это уже никуда не годится! Надеюсь, совсем скоро вынесут решение по делу Камилы Валиевой и перестанут её трогать. Сколько можно уже?» — возмутилась специалист.

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В то же время, по её словам, присутствие представителей других стран вряд ли повлияет на ход процесса. «Но мне кажется, им и не разрешат, ведь тогда подобное можно позволить кому угодно», — добавила Тарасова.

Куда более критично высказался тренер Александр Жулин. Он считает, что таким образом представители Соединённых Штатов переходят все возможные границы.

«Они давно уже обнаглели. Не знаю, зачем они это делают. Они хотят, чтобы они были везде и всегда, а других чтобы вообще не было. Думаю, арбитражный суд вполне их может допустить. Они делают всё, чтобы уничтожить Россию. Это прослеживается в каждом их шаге. И теперь на сколько лет мы отлетели, вообще не понятно», — заявил Жулин.

Напомним: Российское антидопинговое агентство провело расследование по делу Валиевой и в результате дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал спортсменку невиновной в употреблении запрещённых препаратов. ISU и WADA подали апелляцию на это решение в CAS. Организации не согласны, что в действиях фигуристки отсутствовали умысел и халатность, и будут добиваться четырёхлетней дисквалификации и аннулирования всех результатов спортсменки с декабря 2021 года. Слушания назначены на конец сентября.