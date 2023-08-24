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Усачёва объяснила, почему решила приостановить карьеру

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Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала о решении приостановить спортивную карьеру.
Усачёва объяснила, почему решила приостановить карьеру
  • РИА Новости

«Здраво оценила свои возможности и перспективы. Ещё прислушалась к себе и поняла, что сейчас я хочу. Я буду, по крайней мере, счастливей, и мне будет интереснее жить и развиться в той же тренерской деятельности», — цитирует Усачёву Sport24.

Осенью 2021 года фигуристка на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Усачёва ответила на вопрос о смене тренерского штаба.

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