Усачёва объяснила, почему решила приостановить карьеру

Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала о решении приостановить спортивную карьеру.

«Здраво оценила свои возможности и перспективы. Ещё прислушалась к себе и поняла, что сейчас я хочу. Я буду, по крайней мере, счастливей, и мне будет интереснее жить и развиться в той же тренерской деятельности», — цитирует Усачёву Sport24.

Осенью 2021 года фигуристка на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Усачёва ответила на вопрос о смене тренерского штаба.