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Усачёва: уйти от Тутберидзе к другому тренеру было бы предательством

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Российская фигуристка Дарья Усачёва, приостановившая карьеру, ответила на вопрос о смене тренерского штаба.
Усачёва: уйти от Тутберидзе к другому тренеру было бы предательством
  • РИА Новости

«Я никогда не хотела уйти к другому тренеру, «Хрустальный» — это мой дом. Тутберидзе и весь тренерский штаб довели меня до высоких наград. Я им благодарна, и для меня уйти к другому тренеру было бы предательством», — цитирует Усачёву Sport24.

Осенью 2021 года фигуристка на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Ранее Усачёва объяснила, почему не пошла в парное катание.

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