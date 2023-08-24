Усачёва: уйти от Тутберидзе к другому тренеру было бы предательством

Российская фигуристка Дарья Усачёва, приостановившая карьеру, ответила на вопрос о смене тренерского штаба.

«Я никогда не хотела уйти к другому тренеру, «Хрустальный» — это мой дом. Тутберидзе и весь тренерский штаб довели меня до высоких наград. Я им благодарна, и для меня уйти к другому тренеру было бы предательством», — цитирует Усачёву Sport24.

Осенью 2021 года фигуристка на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Ранее Усачёва объяснила, почему не пошла в парное катание.