Усачёва: уйти от Тутберидзе к другому тренеру было бы предательством
- РИА Новости
«Я никогда не хотела уйти к другому тренеру, «Хрустальный» — это мой дом. Тутберидзе и весь тренерский штаб довели меня до высоких наград. Я им благодарна, и для меня уйти к другому тренеру было бы предательством», — цитирует Усачёву Sport24.
Осенью 2021 года фигуристка на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.
Ранее Усачёва объяснила, почему не пошла в парное катание.