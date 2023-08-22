Усачёва объяснила, почему не пошла в парное катание

Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала, почему не смогла бы выступать в парном катании.

«В парном я никогда не хотела, для меня это страшно. Так, чтобы девочку кидали, — это очень страшно. К выбросам и подкруткам, мне кажется, я никогда не привыкну», — цитирует Усачёву «Матч ТВ».

Осенью 2021 года Усачёва на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Напомним, что Алёна Косторная, бывшая одиночница, перешла в парное катание и планирует выступать на соревнованиях с Георгием Куницей.

Ранее Усачёва заявила, что ей нравится работать в качестве тренера.