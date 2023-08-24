Косторная: по паспорту 20, по мозгам 15, а суставы болят как в 70

Чемпионке Европы по фигурному катанию Алёне Косторной 24 августа исполнилось 20 лет.

«Дожили до моего двадцатилетия. По паспорту 20, по мозгам 15, а суставы болят как в 70», — написала Косторная в соцсетях.

12 августа Алёна вышла замуж за своего партнёра по парному катанию Георгия Куницу. Фигуристы тренируются под руководством Сергея Рослякова.

В женском одиночном катании девушка выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что Косторная показала видео свадебного танца с Куницей.