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Косторная: по паспорту 20, по мозгам 15, а суставы болят как в 70

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Чемпионке Европы по фигурному катанию Алёне Косторной 24 августа исполнилось 20 лет.
Косторная: по паспорту 20, по мозгам 15, а суставы болят как в 70
  • РИА Новости

«Дожили до моего двадцатилетия. По паспорту 20, по мозгам 15, а суставы болят как в 70», — написала Косторная в соцсетях.

12 августа Алёна вышла замуж за своего партнёра по парному катанию Георгия Куницу. Фигуристы тренируются под руководством Сергея Рослякова. 

В женском одиночном катании девушка выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что Косторная показала видео свадебного танца с Куницей.

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