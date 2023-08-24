Журова: CAS не должен допускать сборную США на слушания по делу Валиевой

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на запрос сборной США, которая направила в Спортивный арбитражный суд (CAS) просьбу о предоставлении места для своего представителя на закрытых слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Сборная США — заинтересованная сторона, для них крайне важно довести дело до конца. Я считаю, что CAS, который всегда считался независимым судом, не должен допускать их на слушания», — цитирует Журову ТАСС.

По итогам командных соревнований на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года, которая оказалась положительной.

Слушания по делу фигуристки пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.

Ранее Ирина Роднина оценила желание сборной США присутствовать на слушаниях по делу Валиевой.