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Журова: CAS не должен допускать сборную США на слушания по делу Валиевой

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Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на запрос сборной США, которая направила в Спортивный арбитражный суд (CAS) просьбу о предоставлении места для своего представителя на закрытых слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Журова: CAS не должен допускать сборную США на слушания по делу Валиевой
  • РИА Новости

«Сборная США — заинтересованная сторона, для них крайне важно довести дело до конца. Я считаю, что CAS, который всегда считался независимым судом, не должен допускать их на слушания», — цитирует Журову ТАСС.

По итогам командных соревнований на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года, которая оказалась положительной.

Слушания по делу фигуристки пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.

Ранее Ирина Роднина оценила желание сборной США присутствовать на слушаниях по делу Валиевой.

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