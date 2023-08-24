Журова: CAS не должен допускать сборную США на слушания по делу Валиевой
- РИА Новости
«Сборная США — заинтересованная сторона, для них крайне важно довести дело до конца. Я считаю, что CAS, который всегда считался независимым судом, не должен допускать их на слушания», — цитирует Журову ТАСС.
По итогам командных соревнований на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года, которая оказалась положительной.
Слушания по делу фигуристки пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.
Ранее Ирина Роднина оценила желание сборной США присутствовать на слушаниях по делу Валиевой.