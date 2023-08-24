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Роднина оценила желание сборной США присутствовать на слушаниях по делу Валиевой

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на запрос сборной США, которая направила в Спортивный арбитражный суд (CAS) просьбу о предоставлении места для своего представителя на закрытых слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Роднина оценила желание сборной США присутствовать на слушаниях по делу Валиевой
  • AFP

«Сборная США защищает свои права. Это нормально — запросить место для своего представителя. Ведь если Россию дисквалифицируют, то США получат первое место, и остальные страны передвигаются», — цитирует Роднину Sport24.

По итогам командных соревнований на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой, которая оказалась положительной, от 25 декабря 2021 года.

Слушания по делу фигуристки пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.

Ранее Наталья Бестемьянова заявила, что нужно надеяться на позитивное решение CAS по делу Валиевой.

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