Роднина оценила желание сборной США присутствовать на слушаниях по делу Валиевой
- AFP
«Сборная США защищает свои права. Это нормально — запросить место для своего представителя. Ведь если Россию дисквалифицируют, то США получат первое место, и остальные страны передвигаются», — цитирует Роднину Sport24.
По итогам командных соревнований на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой, которая оказалась положительной, от 25 декабря 2021 года.
Слушания по делу фигуристки пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.
Ранее Наталья Бестемьянова заявила, что нужно надеяться на позитивное решение CAS по делу Валиевой.