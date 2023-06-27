Бестемьянова заявила, что нужно надеяться на позитивное решение CAS по делу Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что нужно надеяться на позитивное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Давайте всё‑таки надеяться на позитивное решение в деле Камилы. Я очень надеюсь на лучшее, что всё будет хорошо», — цитирует Бестемьянову «Матч ТВ».

По итогам командных соревнований ОИ-2022 золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой, которая оказалась положительной от 25 декабря 2021 года.

Слушания по делу фигуристки пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.

Ранее фигуристы сборной США устроили акцию в честь 500-дневного разбирательства в отношении россиянки Камилы Валиевой.