Американские фигуристы отдали пустые футляры в музей в знак протеста против затягивания дела Валиевой

Фигуристы сборной США устроили акцию в честь 500-дневного разбирательства в отношении россиянки Камилы Валиевой.

Американские участники командного турнира Олимпиады в Пекине передали пустые футляры для медалей Олимпийскому и Паралимпийскому музею в Колорадо-Спрингс (США).

По итогам командных соревнований ОИ-2022 золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой, которая оказалась положительной от 25 декабря 2021 года.

Слушания по делу фигуристки пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.

Ранее фигуристы из США сделали фото с пустыми коробками от медалей в ожидании вердикта Валиевой.