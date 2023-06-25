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Американские фигуристы отдали пустые футляры в музей в знак протеста против затягивания дела Валиевой

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Фигуристы сборной США устроили акцию в честь 500-дневного разбирательства в отношении россиянки Камилы Валиевой.
Американские фигуристы отдали пустые футляры в музей в знак протеста против затягивания дела Валиевой
  • Gettyimages.ru

Американские участники командного турнира Олимпиады в Пекине передали пустые футляры для медалей Олимпийскому и Паралимпийскому музею в Колорадо-Спрингс (США).

По итогам командных соревнований ОИ-2022 золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой, которая оказалась положительной от 25 декабря 2021 года.

Слушания по делу фигуристки пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.

Ранее фигуристы из США сделали фото с пустыми коробками от медалей в ожидании вердикта Валиевой.

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