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Фигуристы из США сделали фото с пустыми коробками от медалей в ожидании вердикта Валиевой

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Золотой призёр командного чемпионата мира по фигурному катанию американец Винсент Чжоу считает, что решение по делу Камилы Валиевой неоправданно сильно затянулось на долгий срок.

«Прошло 500 дней с тех пор, как должна была состояться медальная церемония командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года, а мы всё ещё ждём», — написал в социальных сетях Чжоу.

При этом он подчеркнул, что сборная США по фигурному катанию выступает за поддержку олимпийских принципов.

«То, что должно было быть чёрно-белым делом о спортивной честности и справедливой конкуренции», — добавил 22-летний спортсмен.

Американские фигуристы опубликовали фотографию в соцсетях с пустыми коробками от медалей командного турнира Олимпиады 2022 года в ожидании вердикта Валиевой.

Сборная России завоевала золотые медали командных соревнований Игр в Пекине. Серебро выиграла команда США. Церемония награждения была отменена.

В декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира Олимпийских игр. В январе Российское антидопинговое агентство аннулировало победу фигуристки на чемпионате России. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев подали апелляцию на это решение в CAS.

Слушания по делу Валиевой пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.

Ранее первый президент WADA Дик Паунд раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по делу Валиевой.

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