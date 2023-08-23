Нугуманова — о работе Загитовой на ТВ: нужно больше тренироваться

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала о своём желании работать на телевидении.

«С детства хотела вести передачи. Когда приглашают на телевидение — кайф! Раскованно даю интервью, круто чувствую себя перед камерой. Позже буду проходить пробы, тренирую речь», — цитирует Нугуманову «Матч ТВ».

Спортсменка также оценила работу Алины Загитовой перед камерой.

«Нужно больше тренироваться. Вижу, что она занимается ораторским искусством. Думаю, что у неё получится, она же только начала свой путь», — добавила фигуристка.

20-летняя Нугуманова тренируется в санкт-петербургской СШОР под руководством Елены Соколовой. Прошлый соревновательный сезон спортсменка пропустила по личным причинам. Загитова в возрасте 17 лет приостановила профессиональную карьеру, чтобы сосредоточиться на учёбе и работе на телевидении.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что Загитовой нужно выписать штраф за нарушение ПДД.