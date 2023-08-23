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Журова: Загитовой надо выписать штраф за нарушение ПДД

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Депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой нужно выписать штраф за нарушение ПДД.
Журова: Загитовой надо выписать штраф за нарушение ПДД
  • РИА Новости

«Ей полагается штраф за такое нарушение. Наверное, она не сообразила в этот момент. Нарушение есть нарушение, сейчас везде камеры, думаю, за проезд на красный свет её оштрафуют, как положено. Надо один раз наказать, чтобы потом было неповадно так нарушать», — цитирует Журову «Матч ТВ».

В ролике, который Алина записала за рулём авто, машина фигуристки проезжает через пешеходный переход на зелёный сигнал светофора, причём для перехода остаётся ещё больше 20 секунд.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее юрист рассказал, что может грозить Загитовой за нарушение ПДД.

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