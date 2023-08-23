Журова: Загитовой надо выписать штраф за нарушение ПДД

Депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой нужно выписать штраф за нарушение ПДД.

«Ей полагается штраф за такое нарушение. Наверное, она не сообразила в этот момент. Нарушение есть нарушение, сейчас везде камеры, думаю, за проезд на красный свет её оштрафуют, как положено. Надо один раз наказать, чтобы потом было неповадно так нарушать», — цитирует Журову «Матч ТВ».

В ролике, который Алина записала за рулём авто, машина фигуристки проезжает через пешеходный переход на зелёный сигнал светофора, причём для перехода остаётся ещё больше 20 секунд.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее юрист рассказал, что может грозить Загитовой за нарушение ПДД.