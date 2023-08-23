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Юрист рассказал, что может грозить Загитовой за нарушение ПДД

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Юрист Сергей Радько прокомментировал нарушение правил дорожного движения со стороны олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Юрист рассказал, что может грозить Загитовой за нарушение ПДД
  • РИА Новости

«Если это действительно был проезд на запрещающий сигнал светофора, то предусмотрено наказание в размере 1 тыс. рублей штрафа. Если же это повторное нарушение в течение года, то это либо 5 тыс. рублей штрафа, либо лишение прав», — цитирует Радько «Газета.Ru».

В ролике, который Алина записала за рулём авто, машина фигуристки проезжает через пешеходный переход на зелёный сигнал светофора, причём для перехода остаётся ещё больше 20 секунд.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Загитова рассказала о проблемах со здоровьем.

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