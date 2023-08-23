Юрист рассказал, что может грозить Загитовой за нарушение ПДД

Юрист Сергей Радько прокомментировал нарушение правил дорожного движения со стороны олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Если это действительно был проезд на запрещающий сигнал светофора, то предусмотрено наказание в размере 1 тыс. рублей штрафа. Если же это повторное нарушение в течение года, то это либо 5 тыс. рублей штрафа, либо лишение прав», — цитирует Радько «Газета.Ru».

В ролике, который Алина записала за рулём авто, машина фигуристки проезжает через пешеходный переход на зелёный сигнал светофора, причём для перехода остаётся ещё больше 20 секунд.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Загитова рассказала о проблемах со здоровьем.