Загитова рассказала о проблемах со здоровьем

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что испытывает проблемы с ногой.

По информации РИА Новости, фигуристка во время открытой тренировки в «Зарядье» призналась, что не может стоять на левой ноге.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Загитова проходит физиопроцедуры на травмированной ноге.