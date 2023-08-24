Чен: если дочка Тутберидзе хочет выступать за Грузию — ради бога

Бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен высказалась о переходе дочери заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе Дианы Дэвис в сборную Грузии.

«Сама Этери Георгиевна поставляет чемпионок нашей стране и столько сделала! И если её дочка хочет выступать за Грузию — ради бога. Дружественная страна», — приводит слова Чен Sports.ru.

Напомним, что Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, завершила переход в сборную Грузии 5 июля.

3 августа Дэвис и Смолкин выиграли турнир Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США), впервые выступая за грузинскую команду.

Ранее Дэвис и Смолкин заявили, что не имеют никакого отношения к «блату».