Фигуристка Дэвис: сейчас мы никакого отношения к блату не имеем
- РИА Новости
«Судьи никогда не обратят внимания, как много о тебе говорит пресса и как это преподносится. Поэтому пропуск сезона — это удар по соревновательной репутации. Всё остальное не имеет значения», — приводит слова Смолкина «Спорт-Экспресс».
Дэвис отметила, что они не обращают внимания на то, что говорят о них люди, и добавила: «Считаю, что особенно сейчас мы никакого отношения к блату не имеем».
Напомним, что фигуристы завершили переход в сборную Грузии 5 июля.
Третьего августа Дэвис и Смолкин выиграли турнир Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США), впервые выступая за грузинскую команду.
Ранее Смолкин рассказал о возврате денежной компенсации за переход в сборную Грузии.