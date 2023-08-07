Фигуристка Дэвис: сейчас мы никакого отношения к блату не имеем

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду за сборную Грузии, заявили, что не имеют никакого отношения к «блату».

«Судьи никогда не обратят внимания, как много о тебе говорит пресса и как это преподносится. Поэтому пропуск сезона — это удар по соревновательной репутации. Всё остальное не имеет значения», — приводит слова Смолкина «Спорт-Экспресс».

Дэвис отметила, что они не обращают внимания на то, что говорят о них люди, и добавила: «Считаю, что особенно сейчас мы никакого отношения к блату не имеем».

Напомним, что фигуристы завершили переход в сборную Грузии 5 июля.

Третьего августа Дэвис и Смолкин выиграли турнир Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США), впервые выступая за грузинскую команду.

Ранее Смолкин рассказал о возврате денежной компенсации за переход в сборную Грузии.