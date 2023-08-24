Сборная США хочет присутствовать на закрытых слушаниях по делу Валиевой
- РИА Новости
Данное письмо на имя гендиректора CAS Матье Рибу опубликовала журналистка Кристин Бреннан.
По итогам командных соревнований ОИ-2022 золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой, которая оказалась положительной, от 25 декабря 2021 года.
Слушания по делу фигуристки пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.
Ранее Бестемьянова заявила, что нужно надеяться на позитивное решение CAS по делу Валиевой.