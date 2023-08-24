Сборная США хочет присутствовать на закрытых слушаниях по делу Валиевой

Сборная США по фигурному катанию направила в Спортивный арбитражный суд (CAS) просьбу о предоставлении места для своего представителя на закрытых слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Данное письмо на имя гендиректора CAS Матье Рибу опубликовала журналистка Кристин Бреннан.

По итогам командных соревнований ОИ-2022 золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой, которая оказалась положительной, от 25 декабря 2021 года.

Слушания по делу фигуристки пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.

Ранее Бестемьянова заявила, что нужно надеяться на позитивное решение CAS по делу Валиевой.