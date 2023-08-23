Железняков: Акатьева — станцованная, но по физическим кондициям нужно прийти в форму

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о танцевальных способностях Софьи Акатьевой.

«Софья Акатьева девочка координированная, станцованная, может двигаться в любых стилистиках. По физическим кондициям ей нужно сейчас в форму прийти», — заявил Железняков «Матч ТВ».

Он также отметил, что фигуристка справится с динамичной программой, которую может поставить Даниил Глейхенгауз.

16-летняя спортсменка является действующей чемпионкой России. Также на счету россиянки две медали юниорской серии Гран-при ISU и два мировых рекорда среди юниоров: по сумме баллов и в произвольной программе.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о долголетии карьеры.