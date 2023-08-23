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Железняков: Акатьева — станцованная, но по физическим кондициям нужно прийти в форму

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о танцевальных способностях Софьи Акатьевой.
Железняков: Акатьева — станцованная, но по физическим кондициям нужно прийти в форму
  • РИА Новости

«Софья Акатьева девочка координированная, станцованная, может двигаться в любых стилистиках. По физическим кондициям ей нужно сейчас в форму прийти», — заявил Железняков «Матч ТВ».

Он также отметил, что фигуристка справится с динамичной программой, которую может поставить Даниил Глейхенгауз.

16-летняя спортсменка является действующей чемпионкой России. Также на счету россиянки две медали юниорской серии Гран-при ISU и два мировых рекорда среди юниоров: по сумме баллов и в произвольной программе.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о долголетии карьеры.

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