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Туктамышева: хочу верить, что у Акатьевой будет долгая карьера

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о долголетии карьеры.
Туктамышева: хочу верить, что у Акатьевой будет долгая карьера
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Когда есть желание, всё можно, любой может выступать так же долго. Хочу верить в Акатьеву. Долгая карьера позволит ей оставить значимый след в фигурном катании», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

16-летняя Софья Акатьева является действующей чемпионкой России.

Ранее сообщалось, что Туктамышева выступит на контрольных прокатах сборной России.

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