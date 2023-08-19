Туктамышева: хочу верить, что у Акатьевой будет долгая карьера

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о долголетии карьеры.

«Когда есть желание, всё можно, любой может выступать так же долго. Хочу верить в Акатьеву. Долгая карьера позволит ей оставить значимый след в фигурном катании», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

16-летняя Софья Акатьева является действующей чемпионкой России.

Ранее сообщалось, что Туктамышева выступит на контрольных прокатах сборной России.