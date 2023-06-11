Вопреки здравому смыслу: совет ISU оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказался следовать мартовским рекомендациям МОК и допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. В организации заявили, что дополнительно изучат этот вопрос и продолжат следить за ситуацией на Украине. Между тем накануне был опубликован финансовый отчёт ISU за 2022 год, в котором говорится о многомиллионных убытках союза. По мнению почётного вице-президента ISU Александра Лакерника, в решении совета политический подход возобладал над экономической целесообразностью.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) сохранил в силе отстранение российских фигуристов и конькобежцев от международных турниров. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщила пресс-служба организации. Заседание, на котором обсуждались в том числе мартовские рекомендации Международного олимпийского комитета о допуске до соревнований атлетов с белорусскими и российскими паспортами в нейтральном статусе, проходило в Будапеште.

«Совет принял решение изучить вопрос осуществимости потенциальных путей реализации рекомендаций МОК в рамках коньковых видов спорта. Совет продолжит следить за ситуацией на Украине и её последствиями для деятельности ISU, а также за решениями в рамках олимпийского движения и их реализацией. Между тем коммюнике №2469 (об отстранении россиян и белорусов. — RT) остаётся в силе», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте союза.

Это решение стало не то чтобы неожиданным, но в большей степени нелогичным с точки зрения интересов самого ISU. Ведь накануне был опубликован финансовый отчёт за 2022 год, из которого следует, что организация терпит серьёзные убытки. Так, разница между прибылью и расходами за отчётный период составила более 19 млн швейцарских франков ($21 млн), тогда как год назад она равнялась всего 246 тыс. франков ($290 тыс.). И это с учётом того, что в 2021 году многие соревнования не состоялись из-за пандемии.

Как отмечается в анализе, на фоне отмены ограничений, связанных с коронавирусом, конфликт на Украине и дальнейшее решение совета ISU о применении «защитных мер» к представителям России и Белоруссии постепенно привели к «некоторым негативным последствиям для ISU». По данным аудиторов, это повлияло как на спортивную, так и на финансовую составляющую. В частности, речь идёт о снижении доходов от рекламы и реализации прав для СМИ, в особенности в том, что касается российских спонсоров и медиапартнёров. Предполагается, что в 2023 году связанные с этим потери составят 1 млн франков. Также важным фактором, отрицательно влияющим на финансовые показатели федерации, было названо завершение карьеры двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

На фоне показателей отчёта в России появилась робкая надежда, что в международной федерации перестанут рубить сук, на котором сидят, и поддаваться политическому давлению стран Запада.

Также по теме Вопреки скептикам: глава МОК Бах поблагодарил международные федерации за допуск россиян к турнирам Президент МОК Томас Бах выразил признательность Ассоциации летних олимпийских международных федераций за стремление к разделению...

«Надежда теплилась у нас, хотя она была небольшая. Очень жаль, что не победил здравый смысл у ISU, особенно после их финансового отчёта... Что касается нас — мы будем проводить в полном объёме соревнования в соответствии с планами», — прокомментировал ситуацию гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, добавив, что к обсуждению вопроса допуска чиновники могут вернуться на осеннем совете.

В свою очередь, почётный вице-президент ISU Александр Лакерник отметил, что такого решения следовало ожидать вследствие консервативности организации.

«Да, есть общая директива МОК, но до её претворения в жизнь непростой путь. И какой он длины, трудно понять... Есть сторона финансовая, есть сторона политическая. Какая из них на данный момент возобладала — видите сами», — отметил специалист в разговоре с РИА Новости.

А известный постановщик и хореограф Илья Авербух назвал продление санкций конъюнктурным и ошибочным решением, которое не лучшим образом повлияет на развитие мирового фигурного катания. Также он выразил мнение, что ISU, заявляя о финансовых потерях из-за отсутствия россиян, вовсе не задумывался о том, чтобы решать эту проблему самым очевидным способом — допустив отстранённых фигуристов. Скорее в организации просто рассчитывали получить какую-то осязаемую поддержку в связи с её принципиальной позицией.

«Всё, что было сказано вчера в коммюнике про снижение доходов, не что иное, как выкачивание денег со ссылкой на отсутствие россиян. Как мы видим, реального сожаления от того, что наши спортсмены не выступают, у них нет», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Как всегда эмоционально отреагировала Татьяна Тарасова. Прославленный тренер призналась, что до последнего верила в положительный исход.

«Они хотят разрушить наше фигурное катание, но им некем нас заменить. У нас отняли даже надежду, но мы не разрушимся. Скорее они будут разрушаться с каждым новым сезоном без наших фигуристов. Это преступление, которое нацелено на уничтожение нашей великой школы фигурного катания. Несправедливое и подлое решение от ISU», — приводит слова Тарасовой Sport24.