Вопреки скептикам: глава МОК Бах поблагодарил международные федерации за допуск россиян к турнирам

Президент МОК Томас Бах выразил признательность Ассоциации летних олимпийских международных федераций за стремление к разделению спорта и политики. По его словам, успешное проведение ряда турниров, в том числе чемпионатов мира, с участием россиян и белорусов говорит о способности мирового сообщества справиться с брошенным ему политическим вызовом. Между тем глава НОК Финляндии Ян Вапаавуори обвинил Баха в пророссийской позиции. В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Свищёв посоветовал финну заняться внутренними делами, а не пытаться оказывать давление на МОК.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высоко оценил работу спортивных федераций, которые последовали рекомендациям организации о допуске российских и белорусских атлетов к соревнованиям. Как известно, в конце марта МОК призвал вернуть представителей обеих стран на мировую арену в нейтральном статусе. При этом было рекомендовано не допускать к участию сборные в командных видах, а также спортсменов, связанных с вооружёнными силами и публично выражающих поддержку СВО.

С того времени ряд международных федераций последовали этому призыву. В частности, к соревнованиям в нейтральном статусе были допущены дзюдоисты, тхэквондисты, фехтовальщики, стрелки, гребцы, велосипедисты (кроме командных видов), гольфисты, пятиборцы и борцы. А боксёры и вовсе получили возможность выходить на ринг под своими флагами и гимнами.

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Выступая на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF), Бах заявил, что в настоящее время автономия спорта находится под угрозой, а отдельные страны стремятся разделить глобальное спортивное движение. В связи с этим он призвал все организации — члены МОК к единству, которое назвал фундаментальной ценностью мирового спорта.

«Я хочу поблагодарить совет ASOIF за его очень ясное заявление, в котором подчёркивается необходимость разделения спорта и политики», — отметил функционер.

По его словам, мировой спорт переживает сложный вызов, но решения ряда организаций о допуске атлетов с российскими и белорусскими паспортами в соответствии с мартовскими рекомендациями говорят о том, что эта проблема разрешима.

«Эта сложная ситуация вызывает те или иные проблемы, когда дело доходит до соблюдения рекомендаций и строгих условий, но многие из вас доказали, что это осуществимо. Многие федерации провели международные спортивные соревнования и даже чемпионаты мира, следуя рекомендациям, и эти турниры прошли успешно. Осуществлялось это на фоне того, что есть немало, с позволения сказать, скептиков, стремящихся убедить людей, что такой подход не сработает», — отметил Бах.

Глава МОК также подчеркнул, что подавляющее большинство представителей международного сообщества понимают все нюансы сложившейся ситуации и поддерживают компромиссный подход, включающий нейтральный статус атлетов. В частности, он упомянул недавнее заявление лидеров «Большой семёрки» о необходимости обеспечить честную конкуренцию на Играх в Париже. Как известно, в России это послание было встречено без одобрения из-за его неспортивной составляющей, которая гласила, что российские и белорусские спортсмены не должны никоим образом выступать в качестве представителей своих государств.

«Всем известно, что у таких чрезвычайно сложных политических проблем не бывает простых решений, только популисты делают вид, что у них есть лёгкие ответы на самые сложные вопросы в мире», — заметил по этому поводу Бах.

При этом в МОК до сих пор не приняли никакого решения по поводу участия россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Как признался президент ASOIF Франческо Риччи Битти, спортивные чиновники надеются на какие-то подвижки, касающиеся собственно конфликта на Украине.

«Мы надеемся, что в течение следующих месяцев или определённого периода времени ситуация изменится и у МОК будет более выгодное положение для принятия окончательного решения об Олимпиаде 2024 года», — заявил функционер.

Несмотря на все ограничения, наложенные на российский спорт с момента начала СВО, некоторые западные функционеры всё ещё считают их недостаточными. А председатель Национального олимпийского комитета Финляндии Ян Вапаавуори и вовсе обвинил МОК в пророссийской позиции.

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«Тот факт, что в отношении России и Белоруссии были приняты столь жёсткие меры, отчасти является результатом давления со стороны отдельных стран, национальных олимпийских комитетов, спортивных федераций и европейских министров с целью достижения ещё более жёсткой линии. В целом могу сказать, что на протяжении конфликта МОК как организация и его руководство в Лозанне по непонятной причине занимают пророссийскую позицию», — заявил финский политик.

Он подчеркнул, что, в отличие от некоторых других стран, Финляндия выступает категорически против допуска обеих сборных к ближайшим Играм.

«Я по-прежнему оптимистичен в своей надежде на то, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к Олимпиаде в Париже», — подчеркнул Вапаавуори.

Это заявление в России восприняли с недоумением и даже иронией. Так, депутат Госдумы Дмитрий Свищёв посоветовал главе НОК Финляндии заниматься развитием внутреннего спорта вместо подобного рода высказываний.

«Удивительно слышать бредятину от спортивного руководителя, возглавляющего Национальный олимпийский комитет Финляндии, который обязан развивать спорт и не думать о политике. Его позиция неприемлема в современных условиях. Это можно расценивать как попытку давления на МОК», — заявил парламентарий.