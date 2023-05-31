«Российские тхэквондисты доказали свою силу»: в Федерации тхэквондо Крыма рассказали о расследовании World Taekwondo

Всемирная федерация расследует вопрос включения в состав Союза тхэквондо России регионального крымского отделения. По словам главы отделения Эскендера Вагапова, невозможно предсказать, чем обернётся в итоге этот процесс. Тем временем отечественные спортсмены в нейтральном статусе выступают на чемпионате мира в Баку и уже завоевали первую медаль. Бронзовую награду команде принесла Полина Хан.

Всемирная федерация тхэквондо проводит расследование в отношении Союза тхэквондо России из-за включения в состав организации регионального крымского объединения. Об этом сообщил портал Inside the Games.

Крымский союз тхэквондо, как и федерация Севастополя, действительно является членом СТР, о чём свидетельствует запись на сайте организации.

«Что касается обвинений в адрес Союза тхэквондо России, World Taekwondo в настоящее время расследует этот вопрос и до завершения процесса не будет давать дальнейших комментариев», — приводит издание слова анонимного источника в международной федерации.

Какими могут быть последствия и возможные санкции к СТР, не уточняется. Затруднился ответить на этот вопрос и президент Крымского союза тхэквондо Эскендер Вагапов.

«На мой взгляд, международной федерации следовало бы больше заниматься развитием своего вида спорта в мире. На последней Олимпиаде российские тхэквондисты доказали всем свою силу. Могу сказать, что расследование идёт уже не один день. Чем оно может обернуться в итоге, вообще непредсказуемо», — цитирует слова руководителя ТАСС.

Между тем World Taekwondo — одна из тех спортивных организаций, которые последовали мартовским рекомендациям Международного олимпийского комитета о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований. Так, обе команды были приглашены для выступления на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Баку, хотя и с некоторыми оговорками.

Также по теме «Выгодно устранить конкурентов»: олимпийских чемпионов Храмцова и Ларина не допустили до квалификации на Игры в Париже Олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин не допущены Международной федерацией тхэквондо до соревнований под её эгидой....

Во-первых, атлеты отправились на турнир в нейтральном статусе, а во-вторых, от российской сборной «отцепили» олимпийских чемпионов Токио Владислава Ларина и Максима Храмцова. По информации СМИ, решение было принято на основании анализа соцсетей атлетов. Сообщалось даже о заседании специальной комиссии, на которой спортсменам задавали вопросы, почему они лайкнули те или иные посты, оставили комментарии или опубликовали фотографии. Тем не менее на мировое первенство отправились 14 спортсменов из России, в том числе серебряная медалистка Токио Татьяна Минина и бронзовый призёр Игр-2020 Михаил Артамонов. Полетели в столицу Азербайджана вместе с командой и отстранённые Храмцов и Ларин. Опытные атлеты намерены помогать товарищам в подготовке к главному старту сезона, который к тому же служит отборочным к парижской Олимпиаде.

Стоит отметить, что решение World Taekwondo о допуске было принято, несмотря на активные протесты со стороны украинской сборной, которая в итоге бойкотировала соревнования.

Президент международной федерации Чон Вон Чо заявил, что «крайне опечален» этим решением, но подчеркнул: спортсменов нельзя лишать возможности участвовать в турнирах по политическим мотивам.

«Мы уважаем их право на участие в наших соревнованиях. Вот почему мы решили их допустить, но под нейтральным флагом. Мы считаем, что в будущем будем поддерживать всех, кто занимается тхэквондо. Мы сотрудничаем с национальными ассоциациями. Считаю и надеюсь, что участие россиян и белорусов в нынешнем чемпионате мира станет хорошим примером того, как мы поддерживаем наших спортсменов», — подчеркнул глава World Taekwondo.

Турнир стартовал в столице Азербайджана 29 мая. В первый день соревнований отечественные спортсмены остались без наград — Илья Данилов (категория до 68 кг) и Маргарита Близнякова (до 57 кг) проиграли уже во втором раунде. А вот во второй день копилка российской команды пополнилась первой медалью. Бронзовую награду в категории до 73 кг завоевала уроженка Ростова-на-Дону Полина Хан. Она уверенно брала верх над соперницами вплоть до полуфинала, где ей противостояла обладательница бронзы Токио Алтея Лорин. Россиянка оказала противнице достойное сопротивление в первом раунде, проиграв всего одно очко, однако во втором француженка перехватила инициативу и выиграла со счётом 10-2.

В финальной схватке Лорин взяла верх над Ребеккой Макгоун из Великобритании и впервые стала чемпионкой мира.

Кроме того, серебряную медаль в категории до 58 кг у мужчин завоевал уроженец Северной Осетии Георгий Гурциев, недавно перешедший в сборную Белоруссии и также выступающий в Баку под нейтральным флагом. В финале он уступил южнокорейскому спортсмену Чжун Со Пэ, который стал двукратным чемпионом мира.