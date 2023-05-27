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Глава World Taekwondo: участие россиян в ЧМ будет хорошим примером поддержки спортсменов

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Президент Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) Чо Чон Вон высказался об участии российских спортсменов в международных соревнованиях.
Глава World Taekwondo: участие россиян в ЧМ будет хорошим примером поддержки спортсменов
  • Gettyimages.ru

«Мы уважаем право спортсменов участвовать в соревнованиях. Именно поэтому мы допустили их, но под нейтральным флагом. Я верю и надеюсь, что участие россиян и белорусов в чемпионате мира будет хорошим примером поддержки наших спортсменов», — цитирует Чо Inside the Games.

Как сообщается в заявлении World Taekwondo на официальном сайте, атлеты были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трёхэтапного процесса проверки.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыдённов поделился мнением о будущем российского спорта.

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