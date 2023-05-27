Паралимпиец Обыдённов: работаю, чтобы вернуться на международную арену с флагом России

Трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыдённов поделился мнением о будущем российского спорта.

«Я уверен в своём профессиональном будущем и любого спорта в нашей стране. Всё у нас будет хорошо, мы будем гордиться нашими спортсменами на крупных соревнованиях. Я работаю и готовлюсь дальше, чтобы вернуться на международную арену с флагом, в форме сборной и с гимном России», — цитирует Обыдённова «Спорт-Экспресс».

26 мая Международный союз велосипедистов (UCI) запретил Обыдённову принимать участие в международных соревнованиях из-за публикации в соцсетях сообщений, которые расцениваются как поддержка СВО (ссылки на символ «Z» и фраза «Победа будет за нами»).

С 1 июня 2023 года Обыдённов не сможет принимать участие в каких-либо соревнованиях в международном календаре UCI. 28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая заявила, что российских фехтовальщиков боятся допускать на международные соревнования из-за высокого уровня мастерства спортсменов.