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Паралимпиец Обыдённов: работаю, чтобы вернуться на международную арену с флагом России

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Трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыдённов поделился мнением о будущем российского спорта.
Паралимпиец Обыдённов: работаю, чтобы вернуться на международную арену с флагом России
  • РИА Новости

«Я уверен в своём профессиональном будущем и любого спорта в нашей стране. Всё у нас будет хорошо, мы будем гордиться нашими спортсменами на крупных соревнованиях. Я работаю и готовлюсь дальше, чтобы вернуться на международную арену с флагом, в форме сборной и с гимном России», — цитирует Обыдённова «Спорт-Экспресс».

26 мая Международный союз велосипедистов (UCI) запретил Обыдённову принимать участие в международных соревнованиях из-за публикации в соцсетях сообщений, которые расцениваются как поддержка СВО (ссылки на символ «Z» и фраза «Победа будет за нами»). 

С 1 июня 2023 года Обыдённов не сможет принимать участие в каких-либо соревнованиях в международном календаре UCI. 28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая заявила, что российских фехтовальщиков боятся допускать на международные соревнования из-за высокого уровня мастерства спортсменов.

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