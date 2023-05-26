Великая заявила, что фехтовальщиков сборной России боятся и не хотят допускать до турниров
- РИА Новости
«Собираюсь ли я в Милан на чемпионат мира? На Неделю моды? Время покажет, пока нас не пускают. Что касается Парижа, то каждый день появляется новая информация, меняются факты, и мы не знаем, что будет завтра. У нас высокий уровень фехтования, поэтому нас боятся и не хотят допускать никуда», — цитирует Великую РИА Новости.
11 мая стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.
В марте конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям. Позже в Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию из-за этого решения. 28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что Международный союз велосипедистов (UCI) запретил трёхкратному чемпиону мира по паравелоспорту Алексею Обыдённову принимать участие в международных соревнованиях.