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UCI запретил паралимпийцу Обыдённову выступать на турнирах из-за поддержки СВО в соцсетях

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Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что Международный союз велосипедистов (UCI) запретил трёхкратному чемпиону мира по паравелоспорту Алексею Обыдённову принимать участие в международных соревнованиях.
UCI запретил паралимпийцу Обыдённову выступать на турнирах из-за поддержки СВО в соцсетях
  • РИА Новости

«Алексея Обыдённова не допускают на международные гонки», — цитирует Ковпанца РИА Новости

В письме UCI указано, что спортсмен опубликовал в соцсетях несколько сообщений, которые расцениваются как поддержка СВО (ссылки на символ «Z» и фраза «Победа будет за нами»).

Отмечается, что с 1 июня 2023 года Обыдённов не сможет принимать участие в каких-либо соревнованиях в международном календаре UCI.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Ранее чемпионка мира, литовская велогонщица Симона Крупецкайте рассказала, что российские спортсмены должны вернуться к выступлениям на международных соревнованиях.

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