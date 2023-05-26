UCI запретил паралимпийцу Обыдённову выступать на турнирах из-за поддержки СВО в соцсетях
- РИА Новости
«Алексея Обыдённова не допускают на международные гонки», — цитирует Ковпанца РИА Новости.
В письме UCI указано, что спортсмен опубликовал в соцсетях несколько сообщений, которые расцениваются как поддержка СВО (ссылки на символ «Z» и фраза «Победа будет за нами»).
Отмечается, что с 1 июня 2023 года Обыдённов не сможет принимать участие в каких-либо соревнованиях в международном календаре UCI.
28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее чемпионка мира, литовская велогонщица Симона Крупецкайте рассказала, что российские спортсмены должны вернуться к выступлениям на международных соревнованиях.