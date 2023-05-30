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World Taekwondo расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России

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Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) планирует провести расследование в отношении Союза тхэквондо России из-за включения в состав организации региональной федерации Крыма.
World Taekwondo расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России
  • Gettyimages.ru

«Что касается обвинений в адрес Союза тхэквондо России, World Taekwondo в настоящее время расследует этот вопрос и не будет давать дальнейших комментариев до завершения этого процесса», — говорится в заявлении.

Напомним, что World Taekwondo допустила 14 российских спортсменов до участия в чемпионате мира в Баку в нейтральном статусе. Атлеты были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трёхэтапного процесса проверки.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее президент Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) Чон Вон Чо высказался об участии российских спортсменов в международных соревнованиях.

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