Россиянка Хан завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по тхэквондо

Россиянка Полина Хан, выступающая в весовой категории до 73 кг, завоевала бронзу чемпионата мира по тхэквондо.

В полуфинале она проиграла Алтее Лорин из Франции.

Напомним, что World Taekwondo допустила 14 российских спортсменов до участия в чемпионате мира в Баку в нейтральном статусе. Атлеты были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трёхэтапного процесса проверки.

Ранее сообщалось, что World Taekwondo расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России.