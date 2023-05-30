Россиянка Хан завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по тхэквондо
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В полуфинале она проиграла Алтее Лорин из Франции.
Напомним, что World Taekwondo допустила 14 российских спортсменов до участия в чемпионате мира в Баку в нейтральном статусе. Атлеты были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трёхэтапного процесса проверки.
Ранее сообщалось, что World Taekwondo расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России.