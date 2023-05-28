Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Чемпион мира по фехтованию Решетников: МОК дискредитировал себя полностью

Короткая ссылка
Четырёхкратный чемпион мира по фехтованию на саблях Вениамин Решетников считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) полностью подорвал к себе доверие из-за последних неоднозначных решений.

«МОК дискредитировал себя своими условиями. В Олимпийской хартии чётко написано, что соревнования — борьба между спортсменами, не между странами, а нас в итоге кошмарят по всем фронтам», — цитирует Решетникова ТАСС.

По мнению 36-летнего фехтовальщика, нейтральный статус — это формальность, которая организована МОК с Международной федерацией фехтования (FIE). Он дал понять, что не стал бы принимать условия допуска.

«Потому что выставленные условия практически невыполнимы. Я не строил больших надежд на то, что нас туда допустят», — заключил Решетников.

FIE допустила 17 россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Эти спортсмены смогут принять участие в квалификационных стартах на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже. Решетников не попал в список одобренных атлетов.

Ранее 12-кратный чемпион Европы по фехтованию Алексей Якименко назвал талантливых фехтовальщиц, которые могут побороться за медали на Олимпиаде-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить