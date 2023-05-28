Чемпион мира по фехтованию Решетников: МОК дискредитировал себя полностью

Четырёхкратный чемпион мира по фехтованию на саблях Вениамин Решетников считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) полностью подорвал к себе доверие из-за последних неоднозначных решений.

«МОК дискредитировал себя своими условиями. В Олимпийской хартии чётко написано, что соревнования — борьба между спортсменами, не между странами, а нас в итоге кошмарят по всем фронтам», — цитирует Решетникова ТАСС.

По мнению 36-летнего фехтовальщика, нейтральный статус — это формальность, которая организована МОК с Международной федерацией фехтования (FIE). Он дал понять, что не стал бы принимать условия допуска.

«Потому что выставленные условия практически невыполнимы. Я не строил больших надежд на то, что нас туда допустят», — заключил Решетников.

FIE допустила 17 россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Эти спортсмены смогут принять участие в квалификационных стартах на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже. Решетников не попал в список одобренных атлетов.

Ранее 12-кратный чемпион Европы по фехтованию Алексей Якименко назвал талантливых фехтовальщиц, которые могут побороться за медали на Олимпиаде-2024.