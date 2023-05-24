Якименко: Шевелева, Лисина и Подпаскова могут стать новыми лидерами сборной России

Двенадцатикратный чемпион Европы по фехтованию Алексей Якименко назвал талантливых фехтовальщиц сборной России из списка, одобренного Международной федерацией фехтования (FIE), которые могут побороться за медали на Олимпиаде-2024.

«Когда я гляжу на другие сборные по фехтованию, я вижу, что общий уровень соревнований падает, потому что в значительной мере снизилась конкуренция. А без Софии Поздняковой, Ольги Никитиной, Софьи Великой и Яны Егорян она снизится ещё больше.

Что касается нашей сборной — если мы поедем туда в том составе, который одобрили в FIE, то, может быть, мы что-то сможем показать, но это будет крайне сложно. Самая опытная из этого списка, кто реально сможет соперничать с другими фехтовальщиками, — это Светлана Шевелева. У неё есть опыт выступления на Олимпийский играх. Я думаю, что у неё есть все шансы побороться за медали, если ФФР примет решение ехать в таком составе. Но один в поле не воин.

Конечно, я бы ещё последил за Алёной Лисиной и Евгенией Подпасковой. Они хорошо себя проявляют на российских соревнованиях. Но всё равно, даже учитывая их талант, нам будет очень сложно бороться за медали. У них не так много опыта, они недавно вышли из молодёжных сборных. Тем не менее надо с чего-то начинать и становиться новыми лидерами сборной», — сказал он RT.

Ранее Якименко заявил, что в FIE происходит политическая путаница.