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Якименко: Шевелева, Лисина и Подпаскова могут стать новыми лидерами сборной России

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Двенадцатикратный чемпион Европы по фехтованию Алексей Якименко назвал талантливых фехтовальщиц сборной России из списка, одобренного Международной федерацией фехтования (FIE), которые могут побороться за медали на Олимпиаде-2024.
Якименко: Шевелева, Лисина и Подпаскова могут стать новыми лидерами сборной России
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Когда я гляжу на другие сборные по фехтованию, я вижу, что общий уровень соревнований падает, потому что в значительной мере снизилась конкуренция. А без Софии Поздняковой, Ольги Никитиной, Софьи Великой и Яны Егорян она снизится ещё больше. 

Что касается нашей сборной — если мы поедем туда в том составе, который одобрили в FIE, то, может быть, мы что-то сможем показать, но это будет крайне сложно. Самая опытная из этого списка, кто реально сможет соперничать с другими фехтовальщиками, — это Светлана Шевелева. У неё есть опыт выступления на Олимпийский играх. Я думаю, что у неё есть все шансы побороться за медали, если ФФР примет решение ехать в таком составе. Но один в поле не воин.

Конечно, я бы ещё последил за Алёной Лисиной и Евгенией Подпасковой. Они хорошо себя проявляют на российских соревнованиях. Но всё равно, даже учитывая их талант, нам будет очень сложно бороться за медали. У них не так много опыта, они недавно вышли из молодёжных сборных. Тем не менее надо с чего-то начинать и становиться новыми лидерами сборной», — сказал он RT.

Ранее Якименко заявил, что в FIE происходит политическая путаница.

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