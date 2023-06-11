Коган: решение ISU нас всё-таки не удивило

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что его не удивило решение Международного союза конькобежцев (ISU) оставить в силе отстранение россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

РИА Новости