Коган: решение ISU нас всё-таки не удивило
- РИА Новости
«Хотя крохотная надежда и теплилась, это решение нас всё-таки не удивило», — приводит слова Когана ТАСС.
ISU отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Решение о продлении отстранения было принято на заседании совета ISU в Будапеште, где обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета о допуске до турниров россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее Татьяна Тарасова назвала несправедливым решение ISU оставить в силе отстранение россиян.