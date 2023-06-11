Лакерник: на данном этапе ISU предпочёл политический подход

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал решение совета оставить в силе отстранение россиян.

«Здесь два подхода: насколько это финансово оправданно и политический. На данном этапе ISU, видимо, предпочёл политический подход. При этом там есть фраза, что совет изучит, как это можно сделать. В мире столько шокирующего, и этот вариант можно было ожидать», — цитирует Лакерника Sport24.

Решение было принято 11 июня на заседании совета ISU в Будапеште, где обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета о допуске к турнирам россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова назвала несправедливым решение ISU оставить в силе отстранение россиян.