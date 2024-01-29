РИА Новости: CAS огласит вердикт по делу Валиевой около 17:00 мск

Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует огласить решение по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой около 17:00 мск.

Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что итальянская фигуристка Делла Моника выразила сочувствие Валиевой.