ФФККР о решении CAS по Валиевой: будут предприняты все необходимые дальнейшие действия
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«ФФККР не является стороной, участвующей в процессе по делу Камилы Валиевой, и получает информацию из тех же источников, что и все остальные. Давать официальные комментарии федерация не вправе. Информация, которая была озвучена сегодня, будет проанализирована, и будут предприняты все необходимые дальнейшие действия со стороны компетентных организаций», — заявили в пресс-службе.
25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.
Ранее сообщалось, что Валиева узнала решение CAS на тренировке.