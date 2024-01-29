ФФККР о решении CAS по Валиевой: будут предприняты все необходимые дальнейшие действия

В Федерации фигурного катания России (ФФККР) прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«ФФККР не является стороной, участвующей в процессе по делу Камилы Валиевой, и получает информацию из тех же источников, что и все остальные. Давать официальные комментарии федерация не вправе. Информация, которая была озвучена сегодня, будет проанализирована, и будут предприняты все необходимые дальнейшие действия со стороны компетентных организаций», — заявили в пресс-службе.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее сообщалось, что Валиева узнала решение CAS на тренировке.