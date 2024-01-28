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Американец Бейтс: может, никогда не узнаем, почему на дело Валиевой ушло столько времени

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Американский фигурист Эван Бейтс, выступающий в паре с Мэдисон Чок, высказался о допинговом деле россиянки Камилы Валиевой, из-за которого спортсмены до сих пор не получили медали командного турнира Олимпиады-2022.
Американец Бейтс: может, никогда не узнаем, почему на дело Валиевой ушло столько времени
  • РИА Новости

«Прошло уже столько времени. Два года для вынесения этого решения — слишком долго. Возможно, мы никогда не узнаем, почему на это ушло столько времени. Возможно, нам придётся жить с тем, что на многие вопросы у нас так и не будет ответов», — приводит слова Бейтса U.S. Figure Skating.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее Наталья Бестемьянова высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.

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