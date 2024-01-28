Американец Бейтс: может, никогда не узнаем, почему на дело Валиевой ушло столько времени
- РИА Новости
«Прошло уже столько времени. Два года для вынесения этого решения — слишком долго. Возможно, мы никогда не узнаем, почему на это ушло столько времени. Возможно, нам придётся жить с тем, что на многие вопросы у нас так и не будет ответов», — приводит слова Бейтса U.S. Figure Skating.
По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.
Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Ранее Наталья Бестемьянова высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.