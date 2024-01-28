Бестемьянова — о деле в CAS: очень хотелось бы, чтобы Валиева избежала дисквалификации

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.

«Свежо предание, но верится с трудом. Я всё равно очень надеюсь на положительный для Камилы исход. Очень хотелось бы, чтобы она избежала дисквалификации», — цитирует Бестемьянову «Матч ТВ».

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее Валиева высказала мнение касательно своего допингового дела.