Проваленная концовка и нереализованное большинство: как «Динамо» и «Локомотив» упустили победы в первом туре РПЛ

Московское «Динамо» неудачно начало сезон под руководством Славиши Йокановича. В стартовом туре чемпионата России по футболу бело-голубые на своём поле сыграли вничью с «Ростовом», причём в последние 25 минут матча не нанесли ни одного удара по воротам соперника. В свою очередь, «Локомотив» провёл в большинстве более часа игрового времени в домашней встрече с «Пари НН», но не сумел удержать преимущество в счёте.

62 минуты в большинстве и потеря концентрации «Локомотива»

Помимо ЦСКА и «Спартака», первые матчи в РПЛ после прихода новых наставников проводили ещё две столичные команды. Правда, к «Локомотиву» это относится с некоторой натяжкой. Пусть Йозеф Циннбауэр и возглавил тренерский штаб, но в нём остался Марвин Комппер, руководивший железнодорожниками в концовке предыдущего сезона. Поэтому изменения если и были, то оказались минимальными. Современный футбол с акцентом на высокий прессинг никуда не ушёл, да и на главных ролях были примерно те же исполнители.

При этом составить полноценное впечатление относительно игры красно-зелёных оказалось довольно непросто. «Пари НН» и так считался явным аутсайдером в этом противостоянии, так ещё и остался в меньшинстве уже в середине первого тайма. Тимур Сулейманов не сумел повторить «достижение» Мацея Рыбуса и получить две жёлтые карточки за несколько секунд, но всё равно сделал это довольно быстро. Первый горчичник он получил на 25-й минуте, а второй — на 28-й. И если до этого момента нижегородцы ещё пытались огрызаться, то после сели в глубокую оборону. За оставшийся час игрового времени они нанесли лишь один удар по воротам Даниила Худякова, в то время как москвичи 27 раз пытались проверить бдительность Артура Нигматуллина.

Тем интереснее, что отличились обе команды по разу. Хозяева создали дюжину опасных эпизодов, но прорваться через массированную оборону гостей им помогли лишь индивидуальные действия Антона Миранчука и Вильсона Изидора. На 52-й минуте хавбек исполнил разрезающую передачу на 25 м, а форвард неотразимо пробил в дальний угол. В остальном же явно ощущалась нехватка оригинальных решений и неожиданных ходов, способных застать врасплох подопечных Михаила Галактионова. И это особенно бросалось в глаза после того, как Франсуа Камано сменил более прямолинейный нападающий Марко Раконьяц.

Помимо неплохо проявлявшего себя в роли конструктора атак Миранчука и семь раз пробившего по воротам Изидора, привычно ярко смотрелись Гирано Керк и Алексис Бека-Бека. Голландец здорово создавал пространство на фланге за счёт дриблинга, а появившийся на поле после перерыва француз не только часто обострял игру с помощью передач, но и пробовал завершать атаки сам. Как и Наир Тикнизян. Оба нанесли по четыре удара и поделили второе место по данному показателю.

Что касается гола Вячеслава Кротова, он был забит при довольно спорных обстоятельствах. Речь идёт о начальной фазе атаки. Так, футболисты «Локомотива» были уверены, что Кирилл Гоцук нарушил правила, когда в баскетбольном стиле поставил заслон Бека-Бека и тем самым помог партнёрам организовать контрвыпад. Однако ни главный арбитр Василий Казарцев, ни видеоассистенты фола не заметили. Возможно, им показалось, что француз уж слишком картинно упал после контакта с россиянином.

В пользу «Пари НН» они рассудили и эпизод в самой концовке встречи, когда мяч после удара Изидора попал в локоть Дмитрию Стоцкому. Но и здесь были основания согласиться с арбитрами. Хавбек гостей прижимал руку к корпусу и не пытался увеличить площадь тела. Так или иначе, «Локомотив» упустил два очка в противостоянии с отыгравшим полтора тайма в меньшинстве соперником и вряд ли может быть доволен стартом сезона.

Оборонительный стиль «Динамо» и провал в концовке

Первый официальный матч «Динамо» под руководством Славиши Йокановича вызывал куда больший интерес. Бывший и нынешний наставники бело-голубых представляют разные тренерские школы, поэтому и разница в подходах обещала оказаться заметнее. Кроме того, бронзовым призёрам прошедшего первенства противостоял куда более сильный противник — «Ростов» Валерия Карпина, в межсезонье усилившийся несколькими качественными исполнителями. На общем фоне выделялись пришедший из «Краснодара» Даниил Уткин, а также Николай Комличенко, покинувший стан бело-голубых.

И первый тайм продемонстрировал как ряд изменений в игровой концепции, так и подтвердил наличие проблемных зон у «Динамо». Безусловно, индивидуальное мастерство атакующих футболистов никуда не делось, поэтому поначалу с созданием моментов не было особых проблем. Но сам стиль заметно изменился. В частности, москвичи отказались от контроля мяча и стали менее агрессивно прессинговать. Они не только реже оказывали давление на защитников, но зачастую начинали делать это лишь в районе центральной линии. Инициатором выступал Фёдор Смолов, после чего к нему присоединялись партнёры — прежде всего Вячеслав Грулёв, Денис Макаров и Арсен Захарян.

Одной из отличительных особенностей игры стала свободная роль Смолова. Временами тот опускался даже в полузащиту, где помогал в развитии атак, а в нападении свободно перемещался из середины на фланги. Именно такая смена позиций и помогла «Динамо» открыть счёт. На 16-й минуте Фёдор отошёл на левый край, разобрался с парой опекунов и покатил на занявшего его место Грулёва. Тому оставалось лишь не промахнуться.

Судя по всему, частичный отказ от высокого прессинга и крайне низкий процент владения мячом были обусловлены проблемами в центре обороны. Потеря ряда исполнителей этого амплуа привела к тому, что с первых минут на поле «ВТБ Арены» вышла связка Сергей Паршивлюк — Александр Кутицкий. Первый номинально является фланговым защитником, а второй ранее отыграл в РПЛ лишь 225 минут. Поэтому неудивительно, что Йоканович решил брать количеством, а не качеством. Зачастую хозяева отходили назад всей командой, а за пределами штрафной оставались лишь быстроногие Макаров с Грулёвым.

Тем не менее это не помешало «Ростову» создать уйму опасных моментов у ворот Антона Шунина. Они возникали ещё в первом тайме, но во втором количество перспективных выпадов гостей возросло в разы. «Динамо» окончательно отказалось от контригры и принялось отстаивать добытое преимущество. Сложно сказать, чем именно это было обусловлено — усталостью или указаниями Йокановича, но последние 25 минут бело-голубые провели в судорожных попытках не пропустить. Колоссальное превосходство подопечных Карпина наглядно иллюстрирует разница по числу ударов (8:0) и владению мячом (73—27%) в ходе этого отрезка.

В итоге удержать победу не удалось. На 68-й минуте Грулёв упустил Комличенко при розыгрыше штрафного и позволил тому беспрепятственно пробить головой. Впоследствии Вячеслав ещё раз неудачно сыграл на стандарте и чуть было не стал виновником второго пропущенного гола. Но вышедший на замену Егор Голенков сотряс перекладину. В целом экс-форвард «Крылья Советов» оставил отличное впечатление и ударно провёл отведённые ему семь минут. Габаритный форвард здорово открывался, а на втором этаже и вовсе царил.

«Динамо» так и не смогло проснуться и было гораздо ближе к поражению, чем к победе. Не помог даже выход на поле Константина Тюкавина — лучшего бомбардира команды в предсезонных матчах. Забивать могли Роман Тугарев, Кирилл Щетинин и Дмитрий Полоз, но им не хватило реализации. Выступление бело-голубых оставило больше вопросов, чем дало ответов, лишний раз указав на наличие серьёзных кадровых проблем. И если москвичам в ближайшее время не удастся найти центральных защитников, их шансы на повторение прошлогоднего результата могут быть крайне невысокими.