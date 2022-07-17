Цорн: в «Локомотиве» решение по Игнатьеву примут в ближайшее время

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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о судьбе нападающего Ивана Игнатьева, который находится на просмотре в московском клубе.

«Игнатьев находится с нами. По нему примем решение в середине-конце недели. Он показывает себя хорошо со стороны спортивных и человеческих качеств. Хотим посмотреть, как он адаптируется в нашей команде», — цитирует Цорна Sport24.

Игнатьев присоединился к «Рубину» в 2020 году. Клуб приобрёл нападающего за €7 млн у «Краснодара».

Напомним, что вторую половину сезона-2021/22 форвард провёл в «Крыльях Советов». Самарский клуб арендовал 23-летнего спортсмена в феврале 2022 года. Он сыграл за команду пять матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Пари НН» в матче первого тура Российской премьер-лиги.

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