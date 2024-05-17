В Британии обеспокоились рисками ответа России на поставки Storm Shadow Украине
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«Запрос направлен с целью узнать у министра обороны, как он оценивает потенциальные последствия своей политики в связи с угрозами военного ответа России после того, как Великобритания предоставила Украине ракеты большой дальности», — говорится в запросе.
Члену парламента ответил британский министр по делам Европы Лео Дохерти, который заявил, что Британия предоставила Украине оружие, чтобы ВСУ «могли лучше защищаться», а поставка Storm Shadow стала ответом на «продолжающуюся жестокость России».
Дохерти убеждён, что это «поможет Украине восстановить суверенитет и территориальную целостность».
Как ранее заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, ракеты Storm Shadow / SCALP-EG на Украине управляются именно британцами и французами, поэтому при определённых обстоятельствах ответ за это «полетит не только в Киев» и «со специальным боеприпасом».
6 мая Министерство обороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.
Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».