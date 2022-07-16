Тотальное превосходство в Москве и судейский скандал в Грозном: как ЦСКА и «Спартак» стартовали в РПЛ с новыми тренерами

ЦСКА и «Спартак» провели первые матчи в чемпионате России по футболу под руководством новых главных тренеров. Подопечные Владимира Федотова дома нанесли 30 ударов по воротам «Урала» и одержали уверенную победу благодаря голам Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля, а команда Гильермо Абаскаля с трудом вырвала ничью в выездной встрече с «Ахматом». При этом противостояние в Грозном запомнилось удалением Мацея Рыбуса, шедевром Виктора Мозеса и спорными решениями главного арбитра Владислава Безбородова.

30 ударов по воротам и эксперименты в обороне

Первым стартовый матч в чемпионате России по футболу под руководством нового главного тренера проводил ЦСКА, и за армейцев изначально было довольно тревожно. В ходе предсезонки подопечные Владимира Федотова временами смотрелись сыро и уступили в трёх встречах из четырёх с общей разницей забитых и пропущенных мячей 2:8. Однако их преображение в первом туре РПЛ лишний раз подтвердило, что не стоит делать серьёзных выводов на основании контрольных игр.

В глаза с ходу бросился довольно экспериментальный состав на домашнее противостояние с «Уралом». Если появление Игоря Дивеева и Кирилла Набабкина в трио обороны напрашивалось, то присутствие Бактиёра Зайнутдинова на месте левого центрального защитника было неожиданным. После перехода в ЦСКА универсальный футболист успел засветиться на четырёх позициях в средней линии, а также в роли левого латераля, но в таком качестве ранее себя не пробовал. И это говорило как о наличии серьёзных проблем с кадрами, так и о желании Федотова иметь больше опций в нападении. В итоге казахстанец не только исправно исполнял свои прямые обязанности, но и поддерживал атаки хозяев, а иногда и вовсе оказывался у границы штрафной гостей. В отличие от него, Набабкин действовал в более оборонительном стиле и довольно редко переходил на чужую половину.

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В целом Федотов не стал отходить как от своей любимой формации, так и от фирменного стиля. Различные вариации схемы 3—4—3 он использовал ещё со времён работы в «Оренбурге», не стал ничего менять и в ЦСКА. Это также касалось ставки на короткий пас и баланса между владением мячом и быстрыми контратаками. Армейцы хотя и старались комбинировать на чужой трети поля, делали всё это в быстром темпе и не пытались проводить затяжные позиционные атаки. Наоборот, они делали акцент на переходных фазах, а практически каждый подход к штрафной противника старались сопровождать ударом. В итоге только за первую половину они пробили по воротам 21 раз и загубили несколько верных моментов: с нескольких метров в пустой угол не попал Константин Кучаев, Милан Гайич не сумел конвертировать в гол прострел с левого фланга, а Хорхе Карраскаль закопался в районе одиннадцатиметровой отметки и «выстрелил» в защитника. По большому счёту колумбиец был самым активным и в общей сложности семь раз за тайм пытался поразить ворота.

И хотя реализация оставляла желать лучшего, выступление ЦСКА выглядело более чем обнадёживающим, а картина игры не оставляла сомнений в итоговом успехе хозяев. Так и произошло. Сначала Иван Обляков поразил дальний угол ворот «Урала», а во втором тайме за активность был вознаграждён Карраскаль. Колумбиец заставил Илью Помазуна повалить себя на газон в штрафной, а затем сам реализовал пенальти. Причём один на один с голкипером его вывел Фёдор Чалов, сыгравший на перехвате.

Однако не только в этом была заслуга лучшего бомбардира РПЛ сезона-2018/19. Вернувшийся из «Базеля» Чалов появился в старте и оставил крайне приятное впечатление. Пусть сам он ни разу не попал в створ, зато великолепно действовал в подыгрыше и записал на свой счёт четыре ключевых паса (передачи, которые привели к созданию опасных эпизодов). По этому показателю с ним могут сравниться лишь тот же Карраскаль и Хесус Медина, а чаще обострял игру лишь Обляков.

В глаза бросилось и то, насколько рационально москвичи стали действовать после того, как повели со счётом 2:0. Подопечные Федотова отошли на свою половину, отказались от владения (33 — 67%) и сделали ставку на контрвыпады. И она оправдалась. Екатеринбуржцы так и не сумели создать ничего яркого у ворот Игоря Акинфеева, а москвичи спокойно удержали победный результат. Причём даже в ходе этого отрезка они обошли оппонентов по числу ударов (5:4) и в целом были ближе к голу.

Таким образом, ЦСКА уверенно начал сезон под руководством нового главного тренера, лишним подтверждением чему стала продвинутая статистика. В матче с «Уралом» москвичи наиграли на 3,49 ожидаемого гола (xG), чего им ни разу не удавалось в прошедшем первенстве, когда команду возглавлял Алексей Березуцкий. Тогда они лишь трижды преодолели отметку в три xG, а ближе всего к показанному уровню подошли в марте, когда разгромили «Рубин». Тогда красно-синие забили шесть раз, хотя создали заметно меньше голевых моментов (3,45).

Шедевр Мозеса и спорные решения Безбородова

В отличие от ЦСКА, «Спартак» уже успел отыграть матч за Суперкубок России, что позволяло проводить сравнения и оценивать внесённые Гильермо Абаскалем корректировки. На этот раз испанец решил не дожидаться второго тайма, а с ходу отдать предпочтение схеме 4—3—3, вследствие чего логичными были и изменения в составе. Александр Соболев и Михаил Игнатов оказались на скамейке, а с первых минут вышли Шамар Николсон и Антон Зиньковский. Экс-вингер «Крыльев Советов» вновь стал одной из главных опций команды в нападении, а за первый тайм коснулся мяча столько же раз, сколько и его партнёр Квинси Промес, — лишнее подтверждение его востребованности. Правда, россиянин действовал ближе к чужой штрафной, в то время как голландец продолжал примерять на себя роль местного Лионеля Месси и отвечать за развитие атак на всех стадиях.

Однако с этим у «Спартака» не очень ладилось. Возможно, причиной тому были сильная жара в Грозном и жёсткий прессинг хозяев, но в первой половине встречи гости испытывали сложности с созданием голевых моментов. Самый явный из них упустил Николсон, не сумевший обработать проникающий пас Даниила Денисова. Красно-белым явно не хватало темпа и мысли, а колоссальное территориальное преимущество (61 — 39%) не преобразовывалось в опасные выпады. В основном гости контролировали мяч на своей половине поля, а при переходе на чужую сбивались на дальние забросы.

Что касается обороны, то здесь всё выглядело ещё более удручающе. Андрей Талалаев не стал изобретать велосипед и взял на вооружение опыт «Зенита», сосредоточив внимание на правом фланге защиты «Спартака». Большинство атак шли именно через зону Даниила Хлусевича, где царили Лечи Садулаев и Мирослав Богосавац. Выручать партнёра пытался Наиль Умяров, но его смещения из опорной зоны не всегда были своевременными, а проваливший игру с «Зенитом» Денисов вновь крайне неохотно помогал одноклубникам. Именно он в компенсированное к первому тайму время упустил Артёма Тимофеева при подаче углового и позволил тому открыть счёт.

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Тем не менее главным антигероем стартового игрового отрезка в составе москвичей стал Мацей Рыбус, заработавший две жёлтые карточки за несколько секунд. Сначала он с нарушением правил остановил быструю атаку соперника, а затем откинул мяч. Главный арбитр Владислав Безбородов отреагировал на это и оставил гостей в меньшинстве.

Тем удивительнее, что вдесятером «Спартак» смотрелся симпатичнее. И хотя красно-белые по-прежнему действовали примитивно и полагались в основном на навесы, восстановить паритет всё же смогли. Этому способствовали удачные замены Абаскаля. С появлением Соболева и Кристофера Мартинса усилилось давление на оборону хозяев, а ключевым стал выход на поле Виктора Мозеса. Сначала нигериец чуть не забил после фантастического сольного прохода, а на 83-й минуте сотворил настоящий шедевр. Экс-футболист «Челси» грудью обработал мяч за пределами штрафной и ударом с лёта вколотил его в сетку.

Концовка встречи запомнилась не только голом Мозеса и нереализованными моментами дебютировавшего в составе «Ахмата» Гамида Агаларова, но и рядом спорных решений Безбородова. Сначала он не поставил одиннадцатиметровый после попадания мяча в руку футболисту хозяев, затем не отреагировал на падение Соболева в борьбе с защитником, а после вынес крайне неоднозначный вердикт в эпизоде с Гиорги Шелией. За несколько минут до окончания основного времени голкипер столкнулся в воздухе с нападающим «Спартака», а после приземления махнул в его сторону ногой и попал шипами по голени. Главный арбитр отправился смотреть видеоповтор на предмет пенальти и красной карточки, но наказал вратаря лишь горчичником.

И это уже более чем неоднозначно, ведь арбитр не имеет права предъявить жёлтую карточку по итогам видеопросмотра, если тот осуществлялся на предмет красной. Можно предположить, что Безбородов не заметил нарушения правил со стороны Шелии, а предупреждение ему вынес за поведение. Так или иначе, «Спартак» уже выказал намерение обратиться по этому эпизоду в экспертно-судейскую комиссию РФС.