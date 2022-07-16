Экс-арбитр Федотов объяснил, почему голкипера «Урала» не удалили за фол на Карраскале в матче с ЦСКА

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с вратарём «Урала» Ильёй Помазуном, которого не удалили за фол на полузащитнике Хорхе Карраскале в матче с ЦСКА.

«Его не удалили, так как он играл в мяч, так что решение назначить 11-метровый и показать жёлтую карточку верное — за лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 2:0.

Мячи забили Иван Обляков (45-я минута), Хорхе Карраскаль (64-я, пенальти).

Ранее экс-арбитр Федотов рассказал, почему вратаря Лантратова не удалили за конфликт с болбоем.