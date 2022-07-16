Арбитр Федотов: вратаря «Ахмата» надо было удалять за удар по ноге Соболева

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с вратарём «Ахмата» Гиорги Шелией, которого не удалили за удар по ноге нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Удар или попытка удара — это прямая красная карточка. Как показали повторы, мяч был вне игры, поэтому Шелию надо было удалять за удар по Соболеву, а пенальти тут не было», — цитирует Федотова «Чемпионат».

По его словам, арбитр матча Владислав Безбородов посчитал, что у удара вратаря по футболисту красно-белых было недостаточно амплитуды.

Игра прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:1. За «Ахмат» мяч забил Артём Тимофеев (49-я [45+4] минута). В составе красно-белых отличился Виктор Мозес (83-я).

Ранее Федотов прокомментировал эпизод с вратарём «Урала» Ильёй Помазуном, которого не удалили за фол на полузащитнике Хорхе Карраскале в матче с ЦСКА.