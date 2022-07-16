Федун — о мачте с «Ахматом»: никакого скандала, это обычная практика

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 с «Ахматом».

«Очередной скандал? Да никакого скандала, это обычная практика! У нас принципиальность проявляется только по отношению к «Спартаку», а так всё обычно», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Игра прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:1. За «Ахмат» мяч забил Артём Тимофеев на 49-й (45 + 4) минуте. В составе красно-белых отличился Виктор Мозес (на 83-й минуте). На 41-й минуте защитник столичного клуба Мацей Рыбус был удалён с поля. Он получил две жёлтые карточки за одну минуту.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратится в экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства Владислава Безбородова в матче с «Ахматом».