«Спартак» обратится в ЭСК после матча с «Ахматом»

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Московский «Спартак» обратится в экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства Владислава Безбородова в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» (1:1).

Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Напомним, что игра прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:1.

На 41-й минуте защитник «Спартака» Мацей Рыбус был удалён с поля. Он получил две жёлтые карточки за минуту. Также вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ударил по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева шипами бутс, после чего арбитр не удалил голкипера с поля.

Ранее бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с Шелией.

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