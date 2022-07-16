«Спартак» обратится в ЭСК после матча с «Ахматом»
Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
Напомним, что игра прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:1.
На 41-й минуте защитник «Спартака» Мацей Рыбус был удалён с поля. Он получил две жёлтые карточки за минуту. Также вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ударил по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева шипами бутс, после чего арбитр не удалил голкипера с поля.
Ранее бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с Шелией.