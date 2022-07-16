Кечинов — об удалении Рыбуса: он просто подвёл «Спартак»

Бывший нападающий сборной России по футболу Валерий Кечинов отреагировал на удаление с поля защитника московского «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«Конечно, понял, за что удалили Рыбуса. Сначала была задержка игрока, затем он выбивает мяч. После этого он ещё пошёл толкать соперника. Такому опытному футболисту в 32 года вестись на такое… Он просто подвёл команду», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что красно-белые подписали контракт с 32-летним футболистом на два года. 20 июня стало известно, что Рыбус не будет вызван в сборную Польши на чемпионат мира 2022 года из-за выступлений за российскую команду.

Ранее Кечинов оценил шансы московского «Спартака» в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.