«Торпедо» проведёт в «Лужниках» все матчи с топ-клубами сезона-2022/23
- РИА Новости
«Мы проведём в «Лужниках» большие матчи против «Зенита», «Локомотива», «Динамо», «Спартака». Кроме тех, кто пока дистанцируется от этой истории, в 20-миллионной Москве найдутся те, кто захочет прийти на футбол. Будут люди с детьми, люди более взрослого поколения и, может быть, даже те, кто вообще не ходил на футбол и ждал выхода «Торпедо» в РПЛ», — цитирует Маслова «Чемпионат».
Он также выразил уверенность, что активные фанаты откажутся от бойкота футбольных матчей из-за введения паспорта болельщика (Fan ID) и станут посещать стадионы.
«Торпедо» одержало победу в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и напрямую пробилось в элитный дивизион. Чёрно-белые в ближайшем домашнем матче с топ-клубом примут на своём поле московский ЦСКА 16 сентября.
Ранее клуб «Торпедо» внёс Игоря Смольникова в заявку Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23.