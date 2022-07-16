В «Торпедо» внесли Смольникова в заявку РПЛ сезона-2022/23

Московский клуб «Торпедо» внёс защитника Игоря Смольникова в заявку Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23.

Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Отмечается, что столичный клуб ещё не объявлял о подписании контракта с 33-летним футболистом.

В сезоне-2021/22 Смольников провёл за тульский «Арсенал» 27 матчей, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. В разное время он играл за такие клубы, как «Локомотив», «Урал», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».

Ранее спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин объявил, что клуб близок к подписанию контракта со Смольниковым.