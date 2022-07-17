Нападающий «Пари НН» Кротов посвятил гол памяти Козлова и Ярцева в матче с «Локомотивом»

Нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов высказался об игре клуба с московским «Локомотивом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Выходил на замену с указанием тренера, что надо попробовать убежать и забить гол. Получилось. Хотел бы, пользуясь случаем, посвятить гол Александру Козлову — моему другу. И Георгию Ярцеву. Царствие небесное», — цитирует Кротова «Спорт-Экспресс».

Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 1:1.

В составе «Локо» мяч забил Вильсон Изидор (52-я минута). У команды из Нижнего Новгорода отличился Вячеслав Кротов (70-я). У нижегородцев был удалён нападающий Тимур Сулейманов (28-я).

Ранее главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов рассказал, что у него были предложения от других клубов РПЛ.