Нападающий «Пари НН» Кротов посвятил гол памяти Козлова и Ярцева в матче с «Локомотивом»
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«Выходил на замену с указанием тренера, что надо попробовать убежать и забить гол. Получилось. Хотел бы, пользуясь случаем, посвятить гол Александру Козлову — моему другу. И Георгию Ярцеву. Царствие небесное», — цитирует Кротова «Спорт-Экспресс».
Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 1:1.
В составе «Локо» мяч забил Вильсон Изидор (52-я минута). У команды из Нижнего Новгорода отличился Вячеслав Кротов (70-я). У нижегородцев был удалён нападающий Тимур Сулейманов (28-я).
Ранее главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов рассказал, что у него были предложения от других клубов РПЛ.